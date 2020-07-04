Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi oldu

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi oldu

Deniz Bulutsuz'un, kendisine yönelik kötü muameleleri nedeniyle şikayet ettiği erkek arkadaşı Ozan Güven, "Ben de darbedildim, şikayetçiyim" dedi.

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından kendisini şikayet ettiği oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ŞİDDET, HİÇBİR VİCDANDA AKLANAMAZ"

"Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim."

"Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır."

"Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder."

"SABREDİYORUM, LÜTFEN SİZ DE SABREDİN"

"Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim."

"Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin."





OZAN GÜVEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ozan Güven de savcılıkta verdiği ifadenin ardından şikayetçi oldu:

"Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir" diyen Ozan Güven, Bulutsuz’un ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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