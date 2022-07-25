58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi

Yazı Bodrum'da geçiren Yonca Evcimik, denize girerken objektiflere yakalandı.

90'lı yılların en meşhur şarkıcılarından Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde Ortakent’te bir mekanda masaj yaptırırken görüntülenmişti.

58 yaşındaki Evcimik, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Köpek ayırırken sakatlandı

Başına gelen talihsiz kazayı anlatan Yonca Evcimik, “Geçtiğimiz gün iki tane sokak köpeği kavga ediyordu. Ben de yardımcı olmak ve onları ayırmak için müdahale ettim ama o sırada maalesef talihsizlik yaşadım ve yere düştüm.

Çok ağrılarım vardı ve iki gün uyuyamadım ağrıdan. Hocam sağ olsun medikal terapi yaptı. Kısa zamanda kendimi toparlayacağım, yakında yoğun bir konser maratonuna başlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.,

Yıllar geçiyor Yonca hep aynı

Yonca Evcimik, yıllar sonra yine Bodrum tatilinde bu sefer mayolu görüntülendi.

Yaşına rağmen kusursuz fiziği ve enerjisi ile dikkat çeken şarkıcı, adeta yıllara meydan okudu.