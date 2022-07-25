Petrol
97.12
-1.28%
Euro
18.1598
0.20%
Dolar
17.7974
0.40%
Altın
987.46
0.25%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.917
-2.93%
BTXN Coin
10.55
-5.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi

    Yazı Bodrum'da geçiren Yonca Evcimik, denize girerken objektiflere yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 08:19
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi

    90'lı yılların en meşhur şarkıcılarından Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde Ortakent’te bir mekanda masaj yaptırırken görüntülenmişti.

    58 yaşındaki Evcimik, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

    Köpek ayırırken sakatlandı

    Başına gelen talihsiz kazayı anlatan Yonca Evcimik, “Geçtiğimiz gün iki tane sokak köpeği kavga ediyordu. Ben de yardımcı olmak ve onları ayırmak için müdahale ettim ama o sırada maalesef talihsizlik yaşadım ve yere düştüm.

    Çok ağrılarım vardı ve iki gün uyuyamadım ağrıdan. Hocam sağ olsun medikal terapi yaptı. Kısa zamanda kendimi toparlayacağım, yakında yoğun bir konser maratonuna başlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.,58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi #1

    Yıllar geçiyor Yonca hep aynı

    Yonca Evcimik, yıllar sonra yine Bodrum tatilinde bu sefer mayolu görüntülendi.

    Yaşına rağmen kusursuz fiziği ve enerjisi ile dikkat çeken şarkıcı, adeta yıllara meydan okudu.

    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi #2

    58 yaşındaki Yonca Evcimik, mayolu görüntülendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Eyüpsultan'da baraj gölüne girdi: Tabelada girmek tehlikeli, yazıyor ama yasak demiyor
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da baraj gölüne girdi: Tabelada girmek tehlikeli, yazıyor ama yasak demiyor

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü
    Futbol

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü

    Görüş Bildir