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    60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian'a kaldı

    Boşanma davası süren Kim Kardashian ile Kanye West, en önemli finansal konuda uzlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 07:47
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 08:14
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    60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian'a kaldı

    Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dört çocuk sahibi çiftin şubat ayından bu yana devam eden boşanma davasında büyük bir uzlaşma sağlandığı öğrenildi.

    EV KİM'E KALDI

    Kim Kardashian ve Kanye West’in ayrılığından sonra Hidden Hills’teki evin de durumu da belli oldu.

    Çiftin dört çocuğuyla yaşadığı 60 milyon dolar değerindeki malikânenin Kim Kardashian’da kalmasına karar verildi.

    60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian a kaldı #160 milyon dolarlık ev Kim Kardashian a kaldı #2

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