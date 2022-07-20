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    63 yaşındaki Bettina Machler'den atlama şov

    Gençlik yıllarında yüzme dalında sayısız madalya kazanan Bettina Machler, 63 yaşında da şovunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:22
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    63 yaşındaki Bettina Machler'den atlama şov

    Sosyetenin en ünlü isimlerinden 63 yaşındaki anneanne Bettina Machler, tatilden karelerini yayınladı.

    Teknesinde tek tek koyları gezen Bettina Machler, çeşitli şekillerde denize atladı. Ünlü isim kendisine hayran bıraktı.

    63 yaşındaki Bettina Machler den atlama şov #1

    Anneanne atlıyor

    Gençlik yıllarında yüzme dalında sayısız madalya kazanan Bettina Machler, sadece balıklama değil ters takla, burgu, ne varsa hepsini kusursuz gerçekleştiriyor.

    Sosyetik anneannenin bu hallerini görenler, “En süper anneanne” yorumunda bulundu.

    63 yaşındaki Bettina Machler'den atlama şov VİDEO

    63 yaşındaki Bettina Machler den atlama şov #2

    63 yaşındaki Bettina Machler den atlama şov #3


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