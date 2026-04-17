7. ameliyatını oldu! Oyuncu Aslı Bekiroğlu ağlayarak paylaşım yaptı

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

DOKTOR HATASI

Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞINI KESTİLER

Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." ifadelerini kullanmıştı.

"DOKTORLAR DA BİLMİYOR"

Yedinci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu. Aslı Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım, fakat çıkamayacağım. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.