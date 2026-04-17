Biricik Suden'den tepki çeken paylaşım: Kas gelişimimi riske atamam

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olayları, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Birçok ünlü, olayla ilgili sayfasından paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"KORTİZON SEVİYEMİ VE KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suden'in nedeni adeta olay yarattı.

Toplumsal acılara karşı duyarsız kalmakla suçlanmasına karşılık, kendi sağlığını ve spor rutinini ön planda tuttuğunu belirten ünlü isim, eleştirilere verdiği yanıtta, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum." dedi.