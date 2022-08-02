Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

57 yaşındaki sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor. Ünlü sunucunun son halini görenler gözlerine inanamıyor.