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    Serap Paköz'ün son hali

    Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 12:49
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    Serap Paköz'ün son hali

    57 yaşındaki sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

    Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

    Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.

    Estetik izleri iyileşen Serap Paköz, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor. Ünlü sunucunun son halini görenler gözlerine inanamıyor.

    Serap Paköz ün son hali #1Serap Paköz ün son hali #2

    Serap Paköz ün son hali #3

    Serap Paköz ün son hali #4


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