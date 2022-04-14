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    9 aylık hamile Başak Dizer, görüntülendi

    Kıvanç Tatlıtuğ’un 9 aylık hamile olan eşi Başak Dizer, Yeniköy'de görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:57
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    9 aylık hamile Başak Dizer, görüntülendi

    Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı.

    Hamileliğinin 9. ayında olan Dizer, iyice belirginleşen karnıyla görüntülendi.

    Bu ay sonu oğlu Kurt Efe'yi kucağına alacak olan Dizer, kendisinin ve bebeğinin sağlığı hakkında konuştu.

    "Heyecanlıyız"

    Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Bu ay sonu bebeğimize kavuşuyoruz. İyiyim ve heyecanlıyız" dedi.

    İsim hakkında bir kez daha açıklama yapan güzel modacı, "Kurt Efe Kıvanç'la ortak kararımız" diye konuştu.

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