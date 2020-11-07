ABD basını, Lady Gaga'nın cadı olmadığına karar verdi

34 yaşındaki Lady Gaga hakkındaki iddialar araştırılırken, şarkıcının Biden-Harris ikilisini desteklemesinden dolayı "cadı" tanımlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonucunun henüz kesinleşmemiş olması, ülkede gerilimi tırmandırıyor.

Başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçiler, seçimlerde hile yapıldığını savunurken, Demokratlar oyların tamamının sayılmasını istiyor. Hal böyleyken, ABD basını ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın cadı olup olmadığını tartıştı.

"YÜKSEK RÜTBELİ BİR CADI"

Bir Facebook kullanıcısı, Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic ile olan ilişkisine atıfta bulunarak, Gaga'yı "müzik endüstrisinde yüksek rütbeli bir cadı" olarak adlandırdı.

Aynı gönderi, Gaga'nın "uğursuz bir şeye" karıştığının kanıtı olarak, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın "Ulusun ruhu için savaş" sloganına dikkat çekti.

"SLOGAN, GAGA'NIN DEĞİL"

USA Today, sloganın Gaga'ya özgü olmadığını ve bunun 34 yaşındaki şarkıcının satanizmle ilişkisinin olduğunu kanıtlamadığını belirtti.

Jeremiah Johnson Ministries adlı Facebook hesabının, 3 Kasım'da Biden ve Gaga'yı hedef alan paylaşımında, "Cadılığın, cinsel sapkınlığın ve çocukların kurban edilmesinin şeytani ruhları, çok sayıda Hristiyanı korkutucu bir hızla tahrik ediyor." denildi. Paylaşım daha sonra silindi.

"CADILIKLA İLGİSİ YOK"

Gazete, Lady Gaga'nın cadılık ya da satanizm ile ilgisi olduğu iddiasını araştırdığını ve söylentilerin yanlış olduğunu bildirdi.

Gaga'nın bir cadı olduğu iddialarının, 2013'teki bir sanat etkinliğinin yanlış tanıtılmasından ve şarkıcının Marina Abramovic ile olan ilişkisinden kaynaklandığı aktarıldı.

"BIDEN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN..."

Söz konusu iddianın, Gaga'nın Biden-Harris kampanyasına desteğini ifade etmesinden hemen sonra geldiğine dikkat çekildi.