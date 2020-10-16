ABD'li model Emily Knight, para karşılığı yıkandığı suyu satıyor

Emily Knight sosyal medya hesabından bazı takipçilerinin isteği üzerine birkaç hayranına küvette yıkandığı suyu ve kullanılmış iç çamaşırlarını satmaya başladı ve aylık 8000 pound kazanıyor.

21 yaşındaki Amerikalı model, Emily Knight sosyal medyayı maddi kazanca dönüştüren isimlerden. Ancak modelin yöntemi oldukça tuhaf ve mide bulandırıcı.

Instagram'dan oldukça cüretkar poz paylaşan 21 yaşındaki model, bir süre sonra hayranlarından gelen teklifi değerlendirmeye başladı.

HER ÖZEL ANINI PARA KARŞILIĞI SATIYOR

Emily, her özel anını para karşılığında takipçilerine satmaya başladı.

Bu işten para kazanmaya başlayan Los Angeles'dan Californiya'ya kadar bir çok hayranına küvet suyu ve iç çamaşırlarını satan, Emily, bazı hayranlarının isteği üzerine kendilerine, açık selfie, ve kameraya karşı gaz çıkarırken çektiği videolarını da sattığını söyledi.

Hayranlarının istediği en garip şey ise uyurken kendisini kameraya alması.





AYDA 82 BİN TL KAZANIYOR

Sattığı iç çamaşırı, küvet suyu ve diğer şeylerin fiyatlarının değiştiğini söyleyen Emily, bir günlük iç çamaşırlarını 250 dolar, 4 günlük giydiği iç çamaşırını 500 dolar, üzerindeyken mastürbasyon yaptığı iç çamaşırını ise 1000 dolara sattığını dile getirdi.

Ünlü model bu yolla ayda 8000 pound (82 bin TL) kazanıyor.