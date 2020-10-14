ABD'li Sheyenne Shea, Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı

Amerikalı sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımla Türk erkeklerinin tacizine maruz kaldığını söyledi.

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, sosyal medya hesabından Türk erkekleri ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

Shea, Türkiye'ye karşı bir nefreti olmadığını ancak tacizlerden bıktığını belirten paylaşımlar yaptı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BİR NEFRETİM YOK AMA TACİZLERDEN BIKTIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım.

Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum.

Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.