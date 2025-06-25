Ablası Nihal Candan'ı yeni kaybeden Bahar Candan arkadaşlarıyla yemeğe çıktı! Görüntülere tepki geldi

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilmişti. 30 yaşındaki internet fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran'da ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

BOĞAZ'DA YEDİ

Ablasının vefatından sonra gündemden düşmeyen Bahar Candan yine eleştirildi. Geçtiğimiz gün Dilan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Pirzola yerken görüntüleri paylaşılan Bahar Candan'a yorum yağdı.

"YEMEK YEMİYOR"

Tepkilerin odağına oturan Bahar Candan için yakın çevresinden bir açıklama geldi: “Bahar günlerdir yemek yemiyor, evden çıkmak istemiyor. Biz de onu hayatta tutmaya çalışıyoruz.”