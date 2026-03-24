Açelya Akkoyun'dan samimi açıklamalar: Oyunculuğu ünle karıştırıyorlar

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra sessizliğini bozan oyuncunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"OYNAMAKLA DERDİMİZ VARDI"

Akkoyun, "Oyunculuğu ünle karıştırıyorlar. Her oyuncu ünlü olacak diye bir şey yok. Oyunculukta ünlü olmak gibi bir derdimiz yoktu bizim, oynamakla derdimiz vardı." dedi.

Akkoyun; Böyle mi Olacaktı, Mahallenin Muhtarları, Saklı Yüzler, Aşk Her Yaşta, Keşke Hiç Büyümeseydik gibi projelerde rol almıştı.