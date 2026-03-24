Beria Gözen sessizliğini bozdu! Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili konuştu

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı.

Survivor'da yarıştığı dönemde Yunus Emre ile samimiyetiyle gündeme gelen Aleyna'ya o dönem, Beria Gözen tepki göstermişti.

"ALEYNA'DAN UZAK DUR"

Yunus Emre Özden'in o dönemki eşi Beria Gözen, iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Aleyna'nın tutuklanması sonrasında şimdilerde kendi soyadını kullanan ve değişimiyle dikkat çeken Beria Gözen'e mesaj yağdı. Yunus Emre'nin eski karısı, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şunları söyledi:

"BİRBİRLERİNE MEKTUP ATSINLAR"

"Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."