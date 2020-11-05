Acun Ilıcalı: Hadise’yi özlüyorum

Hadise ve Acun Ilıcalı, önceki akşam Bebek’te buluştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise ile Bebek’te akşam yemeği yedi.

"HADİSE'NİN YERİ AYRI"

Yemek sonrası Hadise ve Ilıcalı mekandan birlikte ayrıldı. Ünlü televizyoncu, “Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da görüşüyoruz, kendisinin kalbimdeki yeri farklıdır.” dedi.

Hekimoğlu'nda rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, ilişkisi hakkındaki soruları “Sonra konuşuruz.” diyerek yanıtsız bıraktı.