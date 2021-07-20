Acun Ilıcalı: Şeyma, ilişkisi başlayınca nafaka almayı bıraktı

Eski eşi Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Subaşı'nın ilişkisinin başlamasıyla birlikte nafaka almayı durdurduğunu söyledi.

Program yapımcısı, medya patronu Acun Ilıcalı, şu anda Mısırlı sevgilisiyle yaşayan eski eşi Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı ile her zaman çok iyi arkadaş olduklarına dikkat çeken Acun Ilıcalı, “Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum.” dedi.

Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu açıklayıp bir gün sonra düşük yaptığını söyleyen Subaşı, sevgilisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ancak ikili daha sonra tekrar birlikte poz vermişti.

ACUN'DAN ŞEYMA'YA DESTEK

Şeyma Subaşı'nın bu dönemde zor günler geçirdiği belirtilirken, ayrılık sonrası Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için İbiza'dan ev satın aldığı iddiaları gündeme geldi.

"NAFAKA ALMAYI BIRAKTI"

Nafaka verme durumuna yönelik ilk defa açıklama yapan Ilıcalı, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı.

Yani ilişkisi başladı ve bana "Şu an paraya ihtiyacım yok" dedi. Zaten onun kafasında "Acun'dan şu kadar para alayım" diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır." dedi.





"İBİZA DETAYINA GEREK YOK"

Ilıcalı, ev alma iddialarına yönelik "Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum.

İbiza'dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında.

Bizim aramızda "Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı" diye bir durum da yok. Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim." ifadelerini kullandı.