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    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla'nın elbisesinin fiyatı olay oldu

    Acun Ilıcalı genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 11:41
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    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla'nın elbisesinin fiyatı olay oldu

    İki yıldır birlikte olan ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman Makedonya'da evlenip Alaçatı'da düğün yaptı.

    Düğünde Acun Ilıcalı formalite icabı nikahı kıyarak dikkat çekti. Acun Ilıcalı düğüne ise genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı.

    Ilıcalı'nın sevgilisi mavi yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı ve kıyafete ödediği para gündem oldu.

    Marka giyiniyor

    Ayça Çağla Altunkaya'nın mavi elbisesinin fiyatı 16 bin TL idi. Genç sevgilinin çantası ise 21 bin TL idi.

    Acun Ilıcalı nın sevgilisi Çağla nın elbisesinin fiyatı olay oldu #1


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