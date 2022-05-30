Acun Ilıcalı'nın torununa yorum yağdı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın minik kızı ilgi odağı oldu.

Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe için paylaşımda bulundu.

"İyi ki varsın dede"

Ünlü televizyoncunun büyük kızı, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

"Aynı dede"

Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı Sosyal medya kullanıcıları, en çok "Torun dedeye benziyor maşallah" yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. Banu Ilıcalı, 2020'de kızı Begüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.