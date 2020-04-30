Adrina Lima'nın kızı futbolcu olmak istiyor

Adriana Lima, yaptığı paylaşımla büyük kızının futbolcu olmak istediğini açıkladı.

Beş yıl evli kalıp 2014'te boşandığı Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Adriana Lima'nın kızları da kendisi gibi sporu çok seviyor.

Yaptığı paylaşımlarla yoğun spor temposunu gözler önüne seren Lima, son olarak büyük kızının meslek tercihiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR"

Büyük kızı Valentina’nın futbol topuyla çalışırken çektiği bir görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Lima, Valentina’nın hayalinin futbolcu olmak olduğunu yazdı. İşte Adriana’nın o satırları: “O futbol oyuncusu olmak istiyor. Henüz 10 yaşında. Kızım Valentina… Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum”