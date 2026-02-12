Ahmet Kural küçük oğlu Demir'in yüzünü gösterdi

- Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in fotoğrafını ilk kez sosyal medyada paylaştı.
- Minik Demir'in yüzünü gösteren fotoğraf büyük beğeni topladı.
- Çift, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Ekranların ünlü oyuncularından Ahmet Kural, Temmuz 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti.
İKİ ERKEK
Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz yılın eylül ayında da Demir'i kucaklarına almışlardı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti.
DEMİR BEBEK
Demir bebeğin yüzü ilk kez paylaşıldı. Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.