Ahmet Kural küçük oğlu Demir'in yüzünü gösterdi

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 08:54
Ekranların ünlü oyuncularından Ahmet Kural, Temmuz 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti.

İKİ ERKEK

Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz yılın eylül ayında da Demir'i kucaklarına almışlardı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti.

DEMİR BEBEK

Demir bebeğin yüzü ilk kez paylaşıldı. Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

