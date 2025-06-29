Ahmet Kural'ın eşinden karnı burnunda ilk paylaşım

Ahmet Kural, yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 4 yıllık mutlu birlikteliklerini 18 Temmuz 2023'te nikahla taçlandırmıştı.

Düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen Ahmet Kural ile Çağla Gizem, 5 Nisan 2024'te bebeklerine kavuştu.

Bir erkek çocukları olan çift, yeniden anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

ÇAĞLA KURAL PAYLAŞTI

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Çağla Gizem Kural'dan ilk hamilelik pozu geldi.

Arkadaşlarıyla objektif karşısına geçen Kural, paylaşımına "Bambam göründü" notunu düştü.

BİR ERKEK DAHA GELİYOR

Ahmet Kural, heyecanını "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz." sözleriyle dile getirdi.