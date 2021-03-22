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- Ahmet Selçuk İlkan: Zeki Müren'i tartışmak bile saygısızlık
Ahmet Selçuk İlkan: Zeki Müren'i tartışmak bile saygısızlık
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Zeki Müren tartışmasıyla ilgili konuştu.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 09:21
- Güncelleme : 22.03.2021 - 09:53
Ahmet Selçuk İlkan, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yemek yediği mekandan çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan İlkan, "Zeki Müren'i tartışmak bile yanlış." dedi.
Ünlü söz yazarı, Özdemir Erdoğan’ın “Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyordu.” açıklaması hakkında konuştu:
"GÜNÜMÜZDEKİ GENÇLER BİLE DİNLİYOR"
“Zeki Müren, adını tarihe altın harflerle yazdırmış. Günümüzdeki gençler aşkını Zeki Müren’in şarkıları ile dile getiriyor. Tartışmak bile saygısızlık.”