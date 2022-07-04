Ahu Tuğba kızdı

Meriç Erkan'ın açıklamaları oyuncu Ahu Tuğba'yı kızdırdı.

Yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan, son olarak internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

"Aradığımı buldum"

"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete." diyen Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili olarak "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti..." dedi.

"Duygu varmış gibi"

Meriç Erkan, çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok, varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır." itirafında bulundu.

Meriç Erkan olarak ünlenen Mahmut Erkan'ın sözleri, Ahu Tuğba'yı çok kızdırdı. Tuğba, açıklamasında şunları söyledi:

"Reklam peşinde"

"Ben bin kez söyledim zaten hiçbir şey olmadığını. Hala reklam peşinde. Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir şey olmamıştır. İlk sinema filmini de benle çekmiştir, yıllarca hiçbir şey olamamıştır. 1988 yılından TV programına kadar ne yapmış sinemada? Benim hatam bir açılışa gittik, orada gördüm. Bana "Annem sana dua ediyor" dedi. Ben de Savaş Kalafat'a söyledim. Çünkü 'Ahu Tuğba'yı seviyorum' diyen TV'ye çıkıyordu o zamanlar... Ben aptal mıyım, hepsi kendi kendi reklamlarının peşindeydi. İbadetine devam etsin... Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum!"