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    Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için Kaz Dağları’nda arazi aradı

    Söz yazarı dostunun tavsiyesi üzerine bölgeye giden Ajda Pekkan, manzarasına hayran kaldı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 08:24
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    Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için Kaz Dağları’nda arazi aradı

    Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren ve çiftlik kurmak hayali olan Ajda Pekkan, meşhur "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak’ın teklifi ile Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi.

    Burada ilçeye bağlı Güre ve Çamlıbel Mahalleleri eteklerini gezen Pekkan, oksijen deposu olan bölgeye hayran kaldı.

    MANZARA BÜYÜLEDİ

    Güre’de yaşayan söz yazarı dostu Mehmet Yüzüak'a süperstar, Kaz Dağları’nın manzarası karşısında büyülendiğini söyledi.

    Çiftlik kurmak için arazi fiyatlarının ise Bodrum'a oranla daha makul olduğu aktarıldı.

    Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için Kaz Dağları’nda arazi aradı #1

    Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için Kaz Dağları’nda arazi aradı #2

    Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için Kaz Dağları’nda arazi aradı #3

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