Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor

Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.

Yıllardır beraber olduğu sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'ndan ihanet sebebiyle ayrılan 74 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni bir ilişkiye başladı. Pekkan'ın yeni sevgilisinin, kendisi gibi şarkıcı 48 yaşındaki Hakan Altun olduğu iddia edildi.

"MUT OLDUKLARINI DUYDUM"

İddianın sahibi ise Seren Serengil. Serengil, sunucusu olduğu magazin programında Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.

"BEN YAKIŞTIRDIM"

Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim, çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"

Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardı. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından paylaşan Altun, "Süperstar'ımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler." demişti.







"BULUŞUYORLAR AMA PROJE İÇİN"

Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi.

Çakmakçı, "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler." dedi.

