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DHA

Sanatçı Ajda Pekkan, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dikkat çeken bir konsere imza attı...

Konserde Bursalı hayranlarıyla bir araya gelen Pekkan, sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ

Kıraç’ın içinde ‘Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni korkuyorum’ sözlerinin yer aldığı ‘Yıkık’ isimli parçasını da arkasındaki barkovizyonda yer alan barınak görüntüleri eşliğinde seslendirdi.

Ajda Pekkan, HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir’i de sahneye davet ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik edip alkışlattı.

BARINAĞA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Konserin ardından Bursa’da konaklayan Ajda Pekkan, dün ise Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen ve sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğin bakımının yapıldığı barınağı ziyaret etti.

Barınaktaki hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, onların sağlık durumları ve hikayeleri hakkında, Emre Demir ve HEPAD üyelerinden bilgi aldı.

"'LOLO'YA ÇOK GÜZEL BİR YUVA ARIYORUZ"

Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe de ‘Lolo’ ismini vererek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu.

Pekkan, devamında şu sözleri sarf etti:

Uslu, şeker. Aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden ‘Lolo’ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum.

"BUNDAN SONRA BEN BURADAYIM"

‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni sık sık ziyaret edeceğini söyleyen Pekkan, şöyle konuştu.

Bundan sonra ben buradayım. Gelip, gideceğim inşallah. Hep beraber kaynaşacağız, sorunlarımızı konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyorsa, onları yapacağız. Elimizden ne gelirse, geldiği kadar. Hep kalbim sizlerle olacak.

"SAHİPLENDİRMENİZ ÇOK GÜZEL"

Emre Demir’e de teşekkür eden Ajda Pekkan, “Yaptığın her şey için minnettarım. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Videolarınız çok güzel, sahiplendirmeniz çok çok güzel. Sayenizde mutlu oluyorum. Bu mutsuz dünyada mutlu oluyorum sayenizde." dedi.

Demir ise “Gücümüze güç kattınız. Bize çok büyük moral verdiniz. Bütün yorgunluklarımızı aldınız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizin gibi kalbi tanımak çok özeldi." ifadelerinde bulundu.