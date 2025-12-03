Ajda Pekkan’ın Bodrum’daki villasını yeniletti! 30 milyon TL ödedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dört katlı, altı odalı ve 1300 metrekarelik dev villasından sıkılan Süperstar Ajda Pekkan, tadilat işine girdi.

30 MİLYON LİRA

Pekkan, dört yıl süren tadilat süreci boyunca villaya tam 30 milyon TL harcadı. Villanın mutfak, banyo, zemin ve havuz bölümleri baştan aşağı yenilenirken, siyah-gri ağırlıklı özel tasarım mobilyalar Feng Shui kurallarına göre yerleştirildi.

Villa artık salondan havuza açılıyor, SPA alanı ve geniş bahçesi büyük beğeni topluyor. Yılın büyük bir kısmını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın komşusu ise ünlü şarkıcı Ebru Gündeş.