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    Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı

    Bir YouTube kanalında Justin Bieber'e 'çingen' diyen Tilki, Romanların tepkisini çekti. Çingeneleri küçümseyen Tilki hakkında soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:05
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    Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı

    Şarkıcı Aleyna Tilki, kendine has mizacı ve ilginç hareketleri ile gündeme geliyor.

    Geçen yıl bir YouTube kanalına davet edilen Tilki, burada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine yürüdüğünü söylemişti.

    "Sana yürüyen oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Aleyna Tilki, Los Angeles'taki barda otururken Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını iddia etti.

    "Çocuk çingen"

    O anları, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani." ifadeleriyle anlatan Tilki, bir kesimin tepkisini çekti.

    Romanlar ayaklandı

    Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

    Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

    Soruşturma başlatıldı

    Şikayet sonrası Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi.

    Aleyna Tilki ye soruşturma açıldı #1

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