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    Alişan: Kimse dinime küfür edemez

    Ünlü şarkıcı Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 11:01
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    Alişan: Kimse dinime küfür edemez

    Son dönemlerine en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü.

    "Dinle mizah olmaz"

    "Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" şeklinde ateş püskürdü.

    Alişan: Kimse dinime küfür edemez #1

    Alişan: Kimse dinime küfür edemez #2

    Alişan: Kimse dinime küfür edemez #3


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