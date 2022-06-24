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    Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı'nın dekoltesini kapattı

    Eski manken Ebru Şancı, Galatasaray'da forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:34
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    Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı'nın dekoltesini kapattı

    38 yaşındaki eski manken Ebru Şancı ile 28 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk , 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

    Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı, eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk, bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.

    "RTÜK"

    Şancı kocasının dekoltesini eliyle çekiştirdiği anları paylaşıp "RTÜK genel müdürü" yorumunu yaptı.

    Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı nın dekoltesini kapattı #1

    Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı nın dekoltesini kapattı #2


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