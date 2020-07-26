Amber Heard ile Johnny Depp ilişkisinde yeni iddialar

Amber Heard'ın arkadaşının mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

İngiliz The Sun Gazetesi, Johnny Depp için kullandığı "eş döven" tabiri nedeniyle ünlü oyuncuyla mahkemelik oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden davada, Depp ile 34 yaşındaki Amber Heard arasındaki şiddet detayları gün yüzüne çıkıyor.

Heard’ın arkadaşı Raquel Pennington, Los Angeles’tan video konferans yöntemiyle katıldığı davada, Johnny Depp'in 2015 yılında Heard'e şiddet uyguladığını söyledi.

"OLAYDAN KALMA YARA İZLERİ VAR"

Pennington, “Hala kollarında olaydan kalma yara izleri var." dedi. Amber Heard'ün arkadaşı ayrıca, Johnny Depp'in eski eşini "kazara öldürebileceğinden" endişe duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlişkileri boyunca birçok kez Amber, Johnny'nin ona hem fiziksel hem de sözlü olarak kötü davrandığı konusunda bana sır verdi. Elbette, ilişkileri sırasında neşe ve pozitifliğin olduğu dönemler de vardı."

Heard, Depp'in kendisine Mart 2015'te, Avustralya'da "üç günlük rehine durumu" uyguladığını ve şiddet gösterdiğini iddia ediyor. Ünlü oyuncu ise iddiaları reddediyor.

"HEARD BANA ŞİDDET UYGULUYOR"

Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını defalarca reddeden Johnny Depp, şiddete başvuran kişinin Heard'un kendisi olduğunu savunuyor.

İkili 2015 yılında evlenmişti. Depp, boşanma davasında evlilikten bir ay sonra Amber Heard'un kendisine votka şişesi fırlattığını ve bu nedenle parmağının kesildiğini ifade etmişti.

PARMAĞINI KENDİ KESTİ

Ancak Depp'in sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’deki duruşmada ünlü oyuncunun yanlış beyanda bulunduğu ve doktoru David Kipper’e gönderdiği mesajlarda parmağını kendisinin kestiğini söylediği öğrenilmişti.