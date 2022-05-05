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    Amber Heard: Johnny Depp bana vurdu

    Eski eşini şiddet uygulamakla suçlayan Heard, Depp'in kendisine tokat attığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:56
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    Amber Heard: Johnny Depp bana vurdu

    Amerikalı aktör Johnny Depp ile eski eşi oyuncu Amber Heard arasındaki iftira davası devam ediyor.

    Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle 50 milyon dolar talep etmişti.

    "Bana defalarca vurdu"

    Tanık olarak dinlenen Heard, mahkemeye, Johnny Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu ve eski kocasının "korkunç bir şeye" dönüştüğünü söyledi.

    Duruşmanın dördüncü haftasında tanık kürsüsüne çıkan Heard, şiddet sarmalının 2012'de başladığını öne sürdü. Depp ise herhangi bir yanlış yapmadığını savunuyor.

    "Yüzüme tokat attı"

    Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan 36 yaşındaki Heard, eski eşinin kolunda "Wino" yazan bir dövmeye güldüğünde olayların patlak verdiğini dile getirdi.

    BBC'nin haberine göre; Heard, "Şaka yaptığını düşündüğüm için güldüm. Sonra yüzüme tokat attı. Bunu asla unutmayacağım." dedi.

    Depp: İddianın benim için bir anlamı yok

    Olayın gerçekleşmediğini savunan Johnny Depp, iddianın kendisine "bir anlam ifade etmediğini" kaydetmişti.

    Bu arada Wino adlı dövmenin, Depp'in bir dönem sevgilisi olan aktör Winona Ryder'ı işaret ettiği belirtildi.

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