Amerika'da tatilde olan Mauro Icardi ve China Suarez'den yüzüklü fotoğraf geldi

Haber Merkezi

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti.

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkları doludizgin devam ediyor.

AŞIKLAR MİAMİ'DE

Sürekli tatilde olan ünlü çift, ABD'ye tatile gitti. Icardi, son olarak sevgilisiyle birlikte Miami'de birlikte yer aldıkları kareyi, sosyal medyadan yayınladı.

Icardi, 13.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aşk dolu kareyi 'Seni seviyorum' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

YÜZÜK DETAYI

Icardi'nin paylaşımındaki yüzükler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Icardi - Suarez ikilisinin yüzüklü fotoğrafı sonrası evleniyorlar mı sorusu merak konusu oldu.