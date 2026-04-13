Gamze Özçelik yıllar sonra ekrana dönüyor! Operasyon Alesta ile anlaştı

Oyunculuğu uzun bir ara veren ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yıllar sonra dizi anlaşması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinden Gamze Özçelik'e teklif gitti. Oyuncu yıllar sonra bu teklifi kabul etti.

DİZİNİN ZEYNEP'İ

Hayranlarını yeni kararıyla heyecanlandıran Özçelik, dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterini canlandıracak.