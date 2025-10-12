Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan 'acı verici' olayları anlattı

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan 'acı verici' olarak nitelendirdikleri olaylar hakkında konuştu.

50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eski eşiyle, eskiden ortak oldukları Fransız şarap imalathanesi Chateau Miraval'daki hisselerinin satışı konusunda hala bir hukuk mücadelesi veriyor.

"AİLE EVLERİMİZİ TAZMİNATSIZ OLARAK ONA BIRAKTIM"

9 Ekim'de California mahkemesine sunduğu kişisel beyanından, Jolie ve Pitt ikilisinin ayrılığına dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre, "Eski eşimden ayrılma ihtiyacına yol açan olaylar, ben ve çocuklarımız için duygusal olarak zordu" diyen Jolie, "Boşanma davası açtıktan sonra, Los Angeles'taki ve Miraval'daki aile evlerimizin kontrolünü ve tam ikametgahını tazminatsız olarak ona bıraktım. Bu durumun, zor ve travmatik bir dönemin ardından benimle olan ilişkilerinde onu daha sakin kılacağını umuyordum" ifadesini kullandı.

"BOŞANMAYA YOL AÇAN ACI VERİCİ OLAYLAR"

Angelina Jolie, 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox da dahil olmak üzere ne kendisinin ne de çocuklarının, yaklaşık 10 yıl önce boşanma davası açtığından beri Miravel'i ziyaret etmediklerini, çünkü buranın 'boşanmaya yol açan acı verici olaylarla bağlantısı' olduğunu söyledi.

ŞİDDET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Ayrılığa giden süreci ayrıntılarıyla anlatmasa da, oyuncu ilk olarak Eylül 2016'da, Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarından birine hem sözlü hem de fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği bir uçuşun ardından boşanma başvurusunda bulunmuştu.

Brad Pitt ise iddiaları reddetmişti.

"ANILARIMDAN BÖYLESİNE ANİ BİR KOPUŞ YAŞAMAK ÇOK ZORDU"

"Miraval, birlikte yaptığımız ilk büyük yatırımlardan biriydi ve aile hayatımızın odak noktasıydı. Orada evlendik, hamileliğimin bir kısmını orada geçirdim ve ikiz çocuklarımızı hastaneden oraya getirdim" sözlerini kullanan Jolie, "Evimden ve anılarımdan böylesine ani bir kopuş yaşamak zordu ve özellikle çocukların hayatlarının bu kadar altüst olması onlar için çok zordu" diye belirtti.