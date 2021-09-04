Angelina Jolie evliliği hakkında açıklamalar yaptı: Ben ve çocuklarım güvende değildik

Angelina Jolie evliliği hakkında açıklamalar yaptı: Ben ve çocuklarım güvende değildik

Angelina Jolie, "İlişkimiz boyuncu hem kendimin hem de çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim" dedi. Jolie devam eden velayet davası nedeniyle, konuya ilişkin detay veremediğini sözlerine ekledi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in arasında sular durulmazken, 2016 yılında yollarını ayıran çift velayet davası nedeniyle karşı karşıya geldi.

Jolie çocuklarının velayetini almak için kararlı olduğunu belirtirken, evliliğine dair bazı iddialarda bulundu.

Hollywood yıldızının gündeme getirdiği iddialar herkesi şaşırtırken, eski eşinin ise ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.

"ÇOCUKLARIMIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİM"

The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie,ilişkisi süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

"OLAYLAR ÇOK KARMAŞIK"

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Jolie, babası ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına değindi.

Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık." dedi.

"AYRILIK KARARI ÇOK ŞEYE MAL OLDU"

Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının altını çizen Angelina Jolie, "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu." şeklinde konuştu.

O süreçte yaşadığı zorlukları ifade eden Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız." diyerek, sözlerini noktaladı.