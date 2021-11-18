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    Angelina Jolie'den ormansızlaşmayı durduralım çağrısı

    Dünyaca ünlü isim, ormanlık alanların korunmasına dair mesaj paylaştı. Jolie, mesajında dünya liderlerine seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:31
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    Angelina Jolie'den ormansızlaşmayı durduralım çağrısı

    Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, ormanlık alanların korunması çağrısında bulundu.

    Birleşmiş Milletler Özel Elçisi olarak yıllardır mültecilerin durumuyla ilgilenen Jolie'den, bu kez farklı bir açıklama geldi.

    Toplumsal duyarlılığıyla bilinen Angelina Jolie'nin 15 yaşındaki pozları FOTO GALERİ

    JOLIE'DEN ORMANSIZLAŞMAYA KARŞI MESAJ

    Jolie, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kamboçya'nın Samlout bölgesindeki ormanda bitki ve hayvanların haritasını çıkarmak için Flora & Fauna International ile biyoçeşitlilik araştırması başlattık." dedi.

    Ünlü oyuncu, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan vahşi yaşamdan geriye ne kadar kaldığını bilmediklerini ve söz konusu türlerin korunması gerektiğini vurguladı.

    "ORMANLARIMIZI KORUYALIM" ÇAĞRISI YAPTI

    Jolie, mesajını "Bu, küresel olarak ormansızlaşmanın yıkıcı etkisine ve dünya liderlerinin neden vaatlerine bağlı kalmaları gerektiğine dair sadece bir örnek." ifadesiyle tamamladı.

    Angelina Jolie den ormansızlaşmayı durduralım çağrısı #1

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