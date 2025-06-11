Aradığı aşkı bulamadı! Oyuncu Nesrin Cavadzade köpeğiyle tatile çıktı

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En son 'Sandık Kokusu' projesinde boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatında bir türlü aradığını bulamayan isimlerden.

PAMİR'LE DE OLMADI

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü. Nesrin Cavadzade aşkta aradığı mutluluğu yine bulamadı.

KÖPEKLE TATİL

Şimdilerde soluğu tatilde alan ünlü isim, plaj pozlarını peş peşe yayınladı.

Nesrin Cavadzade'nin mavi elbiseli ve mayolu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.