Baykar’dan savunmada yeni hamle: 'Mızrak' ilk kez SAHA 2026’da

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Baykar, yeni nesil akıllı mühimmat sistemi “Mızrak”ı ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarıyor. Yapay zekâ destekli otonom kabiliyetleri, uzun menzili ve esnek görev yapısıyla dikkat çeken sistemin, modern harp sahasında önemli bir güç unsuru olması hedefleniyor.

SAHA 2026'DA DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR

Küresel savunma sanayiinin buluşma noktalarından biri olan SAHA 2026 kapsamında tanıtılacak Mızrak, ilk kez uluslararası vitrine çıkacak. Sistem, kara hedeflerine yönelik derin operasyon kabiliyetiyle yeni nesil mühimmat sınıfında öne çıkıyor.

YÜKSEK TAHRİP GÜCÜ VE ESNEK HARP BAŞLIĞI

Mızrak, farklı görev profillerine uyarlanabilen iki ayrı konfigürasyonla geliştirildi:

40 kg çift harp başlıklı versiyon yüksek imha gücü sunuyor

20 kg’lık tek harp başlıklı model ise RF arayıcı başlıkla hassas hedef tespiti yapabiliyor

4 metrelik kanat açıklığına sahip platform, EO ve IR kamera seçenekleriyle keşif ve gözetleme görevlerinde de kullanılabiliyor.

PİSTTEN Y ADA ROKETLE KALKIŞ KABİLİYETİ

Sistem, klasik pist kalkışının yanı sıra roket destekli kalkış (RATO) özelliği sayesinde zorlu arazi koşullarında da görev yapabiliyor. Bu özellik, Mızrak’ı sahada daha esnek ve hızlı konuşlandırılabilir hale getiriyor.

1000 KİLOMETREYİ AŞAN OPERASYON MENZİLİ

200 kilogramlık azami kalkış ağırlığına sahip platform, 1000 kilometrenin üzerinde operasyonel menzil sunuyor. 7 saati aşan havada kalış süresi ile uzun süreli keşif ve hedef imha görevlerini tek platformda birleştiriyor.

YAPAY ZEKA İLE TAM OTONOM GÖREV

Yapay zekâ destekli otopilot ve sensör füzyon sistemi sayesinde Mızrak, karmaşık harp ortamlarında bağımsız görev icra edebiliyor. GPS sinyalinin engellendiği veya elektronik karıştırmanın yoğun olduğu bölgelerde bile hedef tespitini sürdürebiliyor.

ELEKTRONİK HARP ORTAMINA DAYANIKLI YAPI

Anti-jamming teknolojisi ile donatılan sistem, elektronik harp tehditlerine karşı yüksek direnç gösteriyor. Görsel konumlandırma kabiliyeti sayesinde hedefe yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor.

Baykar tarafından geliştirilen veri bağlantı altyapısı sayesinde Mızrak, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı gibi platformlarla entegre çalışabiliyor. Bu yapı, sistemi ağ merkezli harekât konseptinin önemli bir parçası haline getiriyor.

YENİ NESİL "KUVVET ÇARPANI"

Uzmanlara göre Mızrak, sahip olduğu uzun menzil, otonom kabiliyet ve yüksek hassasiyetli vuruş özellikleriyle modern savaş alanında “kuvvet çarpanı” etkisi yaratabilecek yeni bir mühimmat sınıfını temsil ediyor.