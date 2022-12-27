Armağan Çağlayan hastalığıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti

Armağan Çağlayan hastalığıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti

Kanserle mücadele eden ünlü sunucu Armağan Çağlayan, hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı haberi paylaştı. Çağlayan, "Herkes öldüm zannediyor" dedi.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Akciğer kanserine yakalandığını paylaşan Çağlayan, doktorunun tavsiyesi üzerine programını bıraktığını açıklamıştı.

Moralinin iyi olduğunu açıkladı

Sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğe şaşırdığını ve moralinin iyi olduğunu da dile getiren Çağlayan, Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini söylemiş, iş temposunu da hafifleteceğini belirtmişti.

56 yaşındaki ünlü isim, son olarak aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

"Herkes öldüm zannediyor"

Çağlayan hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun ya hu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" diye yazdı.

Bunun üzerine ünlü sunucuya takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.