ASAP Rocky, Rihanna'yı kucağında taşıdı

Ünlü rapçi ASAP Rocky, çocuğunun annesi Rihanna'yı yormak istemiyor.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Barbadoslu Rihanna, yıllardır müzik piyasasından uzaktı.

Sürpriz dönüş

Güzellik ve iç giyim markaları kurarak, dünyanın en zengin kadın şarkıcısı unvanına sahip oldu. 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mayısta bebeğini dünyaya getirdi ve müzikten uzak kalacağı sinyalini verdi. Ancak sürpriz bir geri dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, Marvel yapımı "Kara Panter"in devam filmi "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" için şarkı yazdı.

Rihanna yorulmasın

Rihanna, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe çocuğunun babası sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile katıldı. Topuklu ayakkabı giyen Rihanna'yı, yorulmasın diye sevgilisi kucağında taşıdı.