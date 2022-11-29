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    ASAP Rocky, Rihanna'yı kucağında taşıdı

    Ünlü rapçi ASAP Rocky, çocuğunun annesi Rihanna'yı yormak istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:47
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    ASAP Rocky, Rihanna'yı kucağında taşıdı

    Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Barbadoslu Rihanna, yıllardır müzik piyasasından uzaktı.

    Sürpriz dönüş

    Güzellik ve iç giyim markaları kurarak, dünyanın en zengin kadın şarkıcısı unvanına sahip oldu. 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mayısta bebeğini dünyaya getirdi ve müzikten uzak kalacağı sinyalini verdi. Ancak sürpriz bir geri dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.

    Ünlü şarkıcı, Marvel yapımı "Kara Panter"in devam filmi "Kara Panter: Yaşasın Wakanda" için şarkı yazdı.

    Rihanna yorulmasın

    Rihanna, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe çocuğunun babası sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile katıldı. Topuklu ayakkabı giyen Rihanna'yı, yorulmasın diye sevgilisi kucağında taşıdı.

    ASAP Rocky, Rihanna yı kucağında taşıdı #1

    ASAP Rocky, Rihanna yı kucağında taşıdı #2

    ASAP Rocky, Rihanna yı kucağında taşıdı #3


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