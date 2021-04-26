Ashley Cain'in 8 aylık bebeği hayata veda etti

Kısa bir süre önce bir bebek sahibi olan genç çiftin sekiz aylık kızı Azaylia, vefat etti.

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı Ashley Cain, kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisiyle birlikte hayatının en acılı dönemini yaşıyor.

Kısa bir süre önce bir bebek sahibi olan genç çiftin sekiz aylık kızı Azaylia, hayata veda etti. Minik bebek bir süredir lösemiyle mücadele ediyordu.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Ashley Cain, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu. Caine, kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafını "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" mesajıyla birlikte paylaştı. Ashley Caine'in bu paylaşımına taziye mesajları yağdı.

"HEP BENİMLE OLACAKSIN"

Bebeğin annesi Safiyya Vorajee de yine kızıyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşarak "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

DOKTORLAR SÖYLEMİŞTİ

Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

SİNGAPUR'A GİDEMEDİ

Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı. Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

BEBEĞİ EVE GÖNDERDİLER

Azaylia'nın, katıldığı TV programlarıyla tanınan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabında yer verdiği mesajandı "Acı dolu kalbimle, hayatımın en kötü haberini paylaşıyorum" diye yazdı ve kızının beyninde, karaciğerinde, böbreklerinde ve akciğerlerinde tümör bulunduğunu anlattı. Genç kadın, "Artık evimize dönüp, kızımın kalan günlerinde olabilecek en konforlu hayatı sağlamaya çalışacağız" diye yazdı.

"KIZIMIN BİRKAÇ GÜNÜ KALDI"

Sosyal medya hesabından kızına banyo yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sız ne yapacağını bilemediğini de vurguluyor. Cain, yaptığı sosyal medya paylaşımında olup bitenleri şöyle anlattı: "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı."