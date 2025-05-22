Aşk-ı Memnu'nun çekildiği çiftlik satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu, 2008 yılında izleyiciyle buluşmuş ve 24 Haziran 2010’da görkemli bir finalle sona ermişti.

Yayınlandığı dönemde kıyafetlerden müziklere, mücevherlerden mekanlara kadar her detayıyla konuşulan dizi hala gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu unutulmaz yapımda Arsen Hanım’ın çiftliği olarak görünen ev, şimdi satışa çıktı.

135 MİLYON TL

Çatalca’da yer alan ve 2000 yılında inşa edilen çiftlik evi, 135 milyon TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.