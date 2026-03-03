Selen Görgüzel'den Seren Ay yorumu: Beynin sulanmış!

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor’ın son bölümlerinde, Seren Ay ile Ramazan arasında yaşanan tartışma ekrana geldi.

Bu polemiğe kayıtsız kalmayan Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Seren Ay’a sert sözlerle yüklendi.

Survivor 2026’da yalnızca bir hafta kalabilen Selen Görgüzel, Seren Ay’ın Ramazan’a yönelik ifadelerini eleştirerek şu sözleri kullandı:

"AYIP AYIP"

“Seren Ay’a çenesi yerine performans çalıştırması gerektiğini öğretmeden döndüğüm için şu muhabbetten sonra daha da üzüldüm. Ah be Seren Ay boksta ne çok kafa darbesi almışsın belli bayağı sulanmış beynin, ayıp ayıp edep yahu!"