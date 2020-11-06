Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan konuştu

Oyuncu Ufuk Kaplan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i anlattı.

Efsane dizinin 'Katya'sı deneyimli oyuncu Ufuk Kaplan, katıldığı programda geçmişte böyle bir aşk yaşanmadığını söyledi.

"İKİSİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZDI"

"İkisi birbirinden çok bağımsızdı. Hayatlarında başka insanlar vardı. Kıvanç, Meltem Cumbul'dan henüz ayrılmıştı; Beren'in hayatında da Bülent İnal vardı." ifadelerinde bulunan Ufuk Kaplan, "Böyle bir aşk olsa söylemezdim ama kıvırırdım. Kıvırmadan söylüyorum öyle bir şey yaşanmadı" şeklinde konuştu.

"KIVANÇ EFENDİ VE COOL"

Kıvanç Tatlıtuğ'un son derece efendi ve cool bir duruşu olduğunu anlatan Ufuk Kaplan, eşi Başak Dizer'in de son derece güleryüzlü ve hanımefendi bir insan olduğunu söyledi.

"NEBAHAT MAKYAJSIZ GELMEZDİ"

Aynı dizide rol alan Nebahat Çehre'yi çok sevdiğini söyleyen Ufuk Kaplan, "Çok tatlı bir insandır. Sete hiç bir zaman makyajsız gelmedi. Her zaman pozitif enerjisiyle 'Güzeller ben geldim' diyerek yanımıza gelirdi. Şalvar giyse yakışır o kadar güzel, zarif bir insandır" şeklinde konuştu.

"BEREN ÇOK SAKİN"

Beren Saat'ten söz açılınca ise "O kadar sakin ve gülümseyen bir kızdır ki." ifadelerinde bulunan Ufuk Kaplan, ünlü oyuncunun çok merhametli ve iyi kalpli bir insan olduğunu anlattı.