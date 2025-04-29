Aşkı için annesini silmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor

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Annesi ve nişanlısı arasında kalan Trabzonspor forması giyen Enis Destan, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Enis Destan'ın annesi nişandan sonra şoke eden sözler söylemişti.

"10 YAŞ KÜÇÜK"

Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.

"OĞLUMU KANDIRDI"

Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı, Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış." demişti.

AŞIKLAR İZMİR'DE

Bu eleştirileri takmayan ikilinin aşkları doludizgin devam ediyor. Annesini de her yerden takipten çıkan Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'dan aşk dolu yeni paylaşım geldi. Aşkları doludizgin devam eden ikili soluğu İzmir'de aldı.