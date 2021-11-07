Aslı Enver'den tekne pozları: Yaza veda edemedi

Ağabeyi Anıl Enver'in yanına giden Aslı Enver, tekne pozlarıyla nefes kesti. Güzel oyuncu tekneden çektirdiği kareleri, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Setlerden uzak kalan Enver, çalışmadığı dönemi fırsat bilerek ağabeyi Anıl Enver'in yanına gitti.

Sonbaharın son ayında tatile çıkan oyuncu, yaz esintileri taşıyan kareleriyle takipçilerinin içini ısıttı.

6 milyon takipçisi için birbirinden güzel kareler paylaşan oyuncu, düzgün fiziği ve makyajsız güzelliğiyle sevenlerinden tam not aldı.

Enver'e teknede geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybeden Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin eşlik etti.

ASLI ENVER'İN KEYFİ YERİNDE

Güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Aslı Enver, paylaştığı son karelerle yine adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun, kahverengi kalp emojisiyle yayınladığı kareler, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

Enver ile birlikte 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Dilara Aksüyek ise meslektaşının gönderisine, "Gördüğüm en güzel kız" yorumunu yaptı.