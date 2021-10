Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın 15 yaş küçük aşkı...

Ata Çağlayan, Seda Sayan ile birlikte anılmasının ardından magazin dünyasının merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, ne işe yapıyor? İşte detaylar...

Uzun zamandır kimseyi hayatına almayan Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlayarak "sadece iş için birlikteyiz" demişti.

Sayan, önceki gün Çağlayan ile romantik bir akşam yemeği yedi. Kameraları görünce hızla uzaklaşan ikili, magazin gündeminde yerini aldı.

Akabinde Ata Çağlayan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Kullanıcılar "Seda Sayan’ın kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte Ata Çağlayan'ın biyografisi...

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır.

Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir.