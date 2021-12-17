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    Atiye: En değerli varlığım kızım

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye, iki yaşındaki kızı Farah Feza'yı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 10:45
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    Atiye: En değerli varlığım kızım

    2018'de Erol Sebebci'yle nikah masasına oturan ve Farah Feza adında iki yaşında kızı olan şarkıcı Atiye, önceki gün görüntülendi.

    Yeni şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi dönen Atiye, anne olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.

    "ÇOK YARAMAZ"

    İki yaşındaki kızının en değerli varlığı olduğunu söyleyen şarkıcı Atiye, “Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz” diye konuştu.

    Atiye, dünya müziği ve füzyon pop tarzındaki 10 parçalık albümünün yakında çıkacağının müjdesini de verdi.

    Şarkıcı, "Albüm uzun zamandır hazır. 10 şarkıdan oluşan bir albüm. Dünya müziği ve füzyon pop tarzında... 'Ses Seda Yok'tan sonra diğer parçalar da çıkacak. Heyecanlıyız. Pandemi zamanını iyi değerlendirdik. Bir 10 şarkılık albümümüz daha hazır." ifadelerini kullandı.

    Atiye: En değerli varlığım kızım #1

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