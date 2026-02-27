Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer boşanıyor iddiası! Evler ayrıldı

Bir döneme damga vuran Aşk- ı Memnu dizi setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişlerdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına alarak farklı bir heyecan yaşamışlardı.

10 YILLIK EVLİLİK BİTİTYOR

Ünlü çift, uzun süredir örnek gösterilen birliktelikleriyle anılıyordu. Ancak kulislerde dolaşan son iddialara göre örnek çifte zarar değdi. Onur Akay'ın iddiasına göre Tatlıtuğ ve Dizer'in 10 yıllık evliliklerinde kriz yaşandığı öğrenildi.

BAŞAK BODRUM'A KAÇTI

İddiaya göre Başak Dizer’in bir süre yalnız kalmak için Bodrum’a gittiği öne sürülüyor.

2023 yılında da boşanma aiddialarıyla gündeme gelen ikili bu iddia hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Nu kez de söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu oldu.